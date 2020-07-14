Сегодня в Татарстане ожидается жара +38, гроза и град
Сегодня, 14 июля, в Татарстане жара достигнет +38 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
По республике ожидается переменная облачность. Температура воздуха утром составит +19..+24 градуса. Днем показатели температуры будут находиться в диапазоне +33..+38 градусов.
Местами пройдет гроза. При грозе будут кратковременные усиления до 15—20 м/с, вечером 14 июля локально шквалистые усиления ветра до 23 м/с, передают синоптики.
Ранее ГУ МЧС РФ по РТ объявило штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым