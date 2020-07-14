В России разработали искусственный интеллект для сохранения дальневосточного леопарда

ПАО «МТС» вместе с ФГБУ «Земля леопарда» создали программное обеспечение для автоматического распознавания дальневосточных леопардов, тигров и других животных на фотографиях с камер, установленных на территории заповедника и национального парка.

Искусственный интеллект будет распознавать и классифицировать животных по фотографиям, собранным на территории заповедника и национального парка с помощью сети фотоловушек. Система позволит автоматически классифицировать фотографии, фиксируя первичные данные: какой вид животного изображен на фото, дата, время и координаты точки фотоотлова, а в перспективе — тип активности животного, пол и количество особей.

В будущем программа также будет настроена на распознавание других животных, обитающих на «Земле леопарда», — тигров, оленей, косуль, кабанов, медведей, мелких хищников.

Напомним, в России шесть видов животных находятся под угрозой исчезновения, в том числе и дальневосточные леопарды.