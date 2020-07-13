В Казани сняли на видео молодого человека, лежащего на земле перед росгвардейцами

В Казани засняли на видео молодого человека, лежащего на асфальте в окружении сотрудников Росгвардии. По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Товарищеской.

В Управлении Росгвардии по РТ «Реальному времени» рассказали, что росгвардейцы сделали гражданину законное замечание о недопустимости нарушения общественного порядка. Тот, в свою очередь, пытался провоцировать правоохранителей, которые сохраняли спокойствие и уважительное отношение. Молодого человека передали сотрудникам полиции. От медицинского освидетельствования гражданин отказался. В отношении нарушителя составили административный протокол по ст. 20.1 КОАП (мелкое хулиганство).

В начале лета сотрудникам Росгвардии пришлось участвовать в выпровождении с территории казанской школы выпускников, которые пришли на школьный двор нарисовать рисунок к последнему звонку.

