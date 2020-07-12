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Ночью в Челнах плачущий ребенок звал с балкона маму, которая отдыхала во дворе

09:52, 12.07.2020
Ночью в Челнах плачущий ребенок звал с балкона маму, которая отдыхала во дворе

В Набережных Челнах ночью семилетний плачущий ребенок громко звал на балконе свою маму. Встревоженные очевидцы вызвали спасателей.

Выяснилось, что в два часа ночи девочка, действительно, находилась дома ночью совершенно одна. Медицинская помощь не требовалась. Однако беда могла случиться, если бы ребенок встал на стул на балконе.

Мать ребенка нашли быстро. 28-летняя женщина все это время находилась во дворе дома. Сейчас в ситуации разбираются полицейские.

Ранее в Казани пожарные спасатели вызволили из запертого балкона 6-летнего мальчика, оставленного без присмотра.

Общество Татарстан
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