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Власти Нижнекамска опубликовали график отключения электроэнергии

22:35, 11.07.2020
Власти Нижнекамска опубликовали график отключения электроэнергии
Фото: kzn.ru

В Нижнекамске на следующей неделе состоится плановый ремонт линий электропередач в жилых массивах. Власти города опубликовали график домов, в которых отключат электричество.

13 июля света не будет с 8.00 до 17.00 по следующим адресам:

  • пр. Химиков 53, 57;
  • ул. Баки Урманче, 3;
  • ул. Чулман 11, 15, 17;
  • ул. Сююмбике, 42.

14 июля отключение электроэнергии пройдет:

  • с 8.00 до 17.00 по адресам: пр. Химиков 76а, 76а;
  • с 13.00 до 17.00 по адресу: пр. Химиков, 78г;
  • с 8.00 до 12.00 по адресу: ул. Баки Урманче, 29 п. 8.

21 июля с 8.00 до 17.00 электричества не будет в домах 2/39, 4, 6 по улице 30 лет Победы. А 24 июля свет отключат в пятом квартале поселка Строителей с 8.00 до 17.00, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

На этой неделе в Казани нескольких домах на пересечении улицы Сахарова и проспекта Победы отключили воду из-за аварии.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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