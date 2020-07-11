Власти Нижнекамска опубликовали график отключения электроэнергии

В Нижнекамске на следующей неделе состоится плановый ремонт линий электропередач в жилых массивах. Власти города опубликовали график домов, в которых отключат электричество.

13 июля света не будет с 8.00 до 17.00 по следующим адресам:

пр. Химиков 53, 57;

ул. Баки Урманче, 3;

ул. Чулман 11, 15, 17;

ул. Сююмбике, 42.

14 июля отключение электроэнергии пройдет:

с 8.00 до 17.00 по адресам: пр. Химиков 76а, 76а;

с 13.00 до 17.00 по адресу: пр. Химиков, 78г;

с 8.00 до 12.00 по адресу: ул. Баки Урманче, 29 п. 8.

21 июля с 8.00 до 17.00 электричества не будет в домах 2/39, 4, 6 по улице 30 лет Победы. А 24 июля свет отключат в пятом квартале поселка Строителей с 8.00 до 17.00, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

На этой неделе в Казани нескольких домах на пересечении улицы Сахарова и проспекта Победы отключили воду из-за аварии.

