Власти Нижнекамска опубликовали график отключения электроэнергии
В Нижнекамске на следующей неделе состоится плановый ремонт линий электропередач в жилых массивах. Власти города опубликовали график домов, в которых отключат электричество.
13 июля света не будет с 8.00 до 17.00 по следующим адресам:
- пр. Химиков 53, 57;
- ул. Баки Урманче, 3;
- ул. Чулман 11, 15, 17;
- ул. Сююмбике, 42.
14 июля отключение электроэнергии пройдет:
- с 8.00 до 17.00 по адресам: пр. Химиков 76а, 76а;
- с 13.00 до 17.00 по адресу: пр. Химиков, 78г;
- с 8.00 до 12.00 по адресу: ул. Баки Урманче, 29 п. 8.
21 июля с 8.00 до 17.00 электричества не будет в домах 2/39, 4, 6 по улице 30 лет Победы. А 24 июля свет отключат в пятом квартале поселка Строителей с 8.00 до 17.00, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.
На этой неделе в Казани нескольких домах на пересечении улицы Сахарова и проспекта Победы отключили воду из-за аварии.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым