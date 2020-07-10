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«Динамо» расторгло контракт с защитником Огурцовым

17:08, 10.07.2020
«Динамо» расторгло контракт с защитником Огурцовым
Фото: dynamo.ru

Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о расставании с защитником Дмитрием Огурцовым.

Сообщается, что контракт с хоккеистом расторгнут по инициативе клуба.

26-летний защитник выступал за «Динамо» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 48 матчей, в которых отметился шестью результативными передачами.

Ранее, до перехода в «Динамо», Огурцов играл за нижнекамский «Нефтехимик».

СпортХоккей
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