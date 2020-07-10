392 тысяч человек сдают ЕГЭ по профильной математике

Сегодня, 10 июля, 392 тыс. человек сдают ЕГЭ по профильной математике. В том числе экзамен сдают 351 тыс. выпускников этого года. ЕГЭ по базовой математике в 2020 году не проводится.

ЕГЭ по профильной математике проходит в 5 129 пунктах проведения экзаменов.

Экзамен состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Он продлится 3 часа 55 минут (235 минут). Результаты экзамены будут известны не позднее 24 июля.

Напомним, ЕГЭ в этом году пройдет в 4 волны. Первый экзамен прошел 3 июля.

