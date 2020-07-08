Итоги дня: в Казани потребовали остановить строительство метро, в Альметьевске произошел пожар в ТЦ, лидера ОПГ «Татаринские» посадили на 9 лет
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 8 июля:
- Ростехнадзор потребовал приостановить строительство метро в Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Как сообщила пресс-служба ведомства, до сих пор строительно-монтажные работы проводились без соответствующего разрешения и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов. Кроме того, отсутствует утвержденная ГИСУ проектная документация.
- В Альметьевске произошел пожар в торговом центре «Панорама». Горели фасад здания и внутренние помещения. Никого, кроме охраны, в ТЦ не было.
- Верховный суд Татарстана приговорил лидера ОПГ «Татаринские» Ленара Багавиева к 9 годам лишения свободы. Он признан виновным в трех преступлениях 2003 года — похищении двух человек, незаконном обороте оружия и грабеже. До 2019 года он скрывался, а потом сам явился в Следком по Татарстану со словами, что устал бегать. «Я долгое время скрывался, и за это время я многое осознал. Добровольно явился к следователю, возместил ущерб потерпевшим. Всеми своими действиями, на мой взгляд, я подтверждаю, что я раскаялся», — сказал в суде Багавиев.
- Депутаты предложили приостановить индексацию окладов госслужащих Татарстана, чтобы оптимизировать расходы в 2020 году. Как рассказал председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета республики Леонид Якунин, за 5 месяцев 2020 года отставание в поступлении доходов от прошлого года составило более 30 млрд рублей. «Мы с 1 октября эту индексацию должны провести, но вы знаете, что сегодня средняя заработная плата и в промышленном секторе, и других областях имеет тенденцию к уменьшению. Поэтому это касается госслужащих», — сказал депутат.
- ГМИИ Татарстана отправит в Третьяковку 48 картин. Москвичи смогут увидеть картины таких художников, как Николай Рерих, Александр Головин, Константин Богаевский, Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Илья Машков, Петр Кончаловский, Александр Куприн, Аристарх Лентулов, Василий Кандинский.
- КАМАЗ показал «грузовик будущего» — у него нет кабины для водителя. «У него нет ни переда, ни зада. Он может быть и переднеприводным, и заднеприводным, зависит от того, куда он едет. Все колеса поворотные. В общем, примерно так выглядит будущее коммерческого автотранспорта», — написал о грузовике руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев.
- В Татарстане переименовали Фонд газификации. Теперь учреждение будет называться ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан».
- В Татарстане объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают об опасной жаре во второй половине дня 8 и 9 июля. По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в это время температура в Татарстане будет подниматься до 35—37 градусов.
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