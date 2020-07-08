Количество электронных заявлений в школы Татарстана выросло более чем в 8 раз

В Татарстане количество электронных заявлений на зачисление в первые классы с февраля по июнь 2020 года возросло по сравнению с аналогичным периодом в 8,4 раза. Такие данные представило Министерство цифрового развития РТ.

По данным ведомства, через портал госуслуг РТ с 1 февраля поступило 36 350 заявлений. Для сравнения, в прошлом году за пять месяцев электронным заявлением для зачисления в школу воспользовались 4 324 человек, а в 2018-ом — 2 908 жителей республики.

Заявление подать можно на портале госуслуг РТ. Для этого родителям необходимо выбрать интересующую школу и представить оригиналы документов. Статус заявления можно отслеживать также на портале.

Ранее в приложении «Услуги РТ» появился новый способ оплаты. Так, для пользователей IOS добавили Apple Pay.

