Главное к утру: сразу две смерти от COVID-19, утверждена трассировка трассы Москва — Казань и ваучер за билет
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 8 июля.
- В Татарстане подтвердились два смертельных случая от COVID-19. Скончались жители Верхнеуслонского и Нижнекамского районов.
- Правительственная комиссия по транспорту одобрила предложения по трассировке трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань, а также организационную схему управления проекта.
- Правительство утвердило постановление, которым позволяется вместо возврата средств за авиабилеты выдавать пассажирам ваучеры.
- Советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова подозревают в передаче данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США.
- Замминистра спорта Татарстана Алмаз Мингулов осмотрел, как продвигается капитальный ремонт спортшколы олимпийского резерва «Тасма».
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