Итоги дня: в Татарстане вырастут тарифы ЖКХ, в Госдуме одобрили штрафы для чиновников, в РТ создали комиссию по татарскому языку
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 7 июля:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с заместителем директора Федеральной службы судебных приставов РФ Денисом Фирстовым и новым руководителем республиканского управления службы Анваром Закировым. Фирстов официально представил назначенного недавно главного пристава РТ. В мае Закиров был назначен исполняющим обязанности главы УФССП по республике. 15 июня его утвердили в должности.
- В Татарстане образовали комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов. Комиссия при президенте Татарстана станет постоянно действующим консультативным органом. Ей предстоит заняться проблемными вопросами по сохранению татарского языка, направлениями развития, а также инициированием грантовой поддержки проектов, связанных с развитием сферы использования татарского языка, следует из документа. Указ вступил в силу с 6 июля.
- Сегодня в Москве задержали советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.
По данным федеральных СМИ, задержание может быть связано с делом о государственной измене. В «Роскосмосе» инцидент пока не прокомментировали. Иван Сафронов работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях». Во время журналистской деятельности он занимался освещением деятельности оборонно-промышленного комплекса, космической промышленности и военно-технического сотрудничества.
- Глава Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев рассказал, как будут расти цены на газ, электричество и вывоз мусора. Оптовые цены на природный газ не изменились, поэтому не будет расти и тариф для населения. Цена останется на уровне 5,72 руб./куб. метр. Розничная цена на сжиженный газ вырастет на 3% — с 29,49 рубля до 30,37 рубля. Цена на электричество в случае с одноставочным тарифом для городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами, вырастет с 3,78 до 3,93 рубля. Тариф на вывоз мусора в Западной зоне Татарстана с 1 июля вырастет на 4%, до 380,50 рубля за кубометр, в Восточной зоне — также на 4%, до 380,52 рубля за кубометр.
- Президент России Владимир Путин вручит Казани удостоверение о присвоении звания «Город трудовой доблести». Также в столице Татарстана появится стела в честь этого события. Вице-мэр Казани Людмила Андреева сообщила, что точная дата вручения документа пока неизвестна. Для этого городские власти держат контакт с оргкомитетом «Победа». Сейчас мэрия прорабатывает вопрос места для установки стелы в честь нового звания Казани.
- Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах для государственных и муниципальных чиновников за оскорбление граждан. Штраф составит до 150 тыс. рублей.
- В КФУ сообщили, что в Татарстан надолго пришла жаркая погода. Сейчас погода в республике определяется высоким антициклоном. Температура воздуха выше климатической нормы на 5—6 градусов. В этом году антициклон может стать блокирующим. Такое уже было в 1972 и 2010 годах из-за юго-восточных ветров из Казахстана.
- Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовали прения по уголовному делу о хищениях в КНИТУ-КХТИ с ущербом в 64,2 млн рублей. Так, гособвинитель просит посадить бывшего ректора КХТИ Дьяконова на 9 лет. Репортаж с прений и секретный судебный допрос следователя по делу КХТИ — в материале «Реального времени».
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