В Чехии столкнулись пассажирские поезда — три человека погибли и десятки ранены

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В Чехии лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда. По данным Aktu, в результате ЧП погибли три человека. Десятки пострадали.

Представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных республики Мартин Касал сообщил, что инцидент произошел у села Пернинк в Карловарском крае на западе Чехии.

По словам представителя спасателей, поезда по пока не установленным причинам следовали навстречу друг другу по одной железнодорожной колее. Машинисты включили аварийные системы торможения, но не смогли избежать столкновения, пишет ТАСС.