Труженикам тыла не дадут новых льгот в честь присвоения Казани звания «Город трудовой доблести»

Фото: «Реальное время»

Присвоение Казани почетного звания «Город трудовой доблести» не даст труженикам тыла новых льгот. Об этом заявила заместитель главы муниципального образования города Казани Людмила Андреева.

Спикер отметила, что дополнительные льготы труженикам тыла в связи с присвоением городу почетного звания не предусмотрены законом.

«У нас есть только возможность морального поощрения, поддержки, сохранения памяти и, как я уже сказала, воздавания почестей этим людям. Возможно, мы сделаем городские награды труженикам тыла — у нас уже работает комиссия на эту тему», — ответила Андреева.

Ранее Андреева пообещала, что тружеников тыла будут «по-широкому чествовать» в честь присвоения Казани почетного звания «Город трудовой доблести».

