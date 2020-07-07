Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

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Агентство «Работа.ру» представило результаты исследования уровня зарплат удаленных сотрудников. По данным агентства, самую большую зарплату работодатели предлагают главным бухгалтерам. Также больше 100 тысяч рублей на удаленке зарабатывают менеджеры, специалисты по контекстной рекламе и программисты.

В среднем за работу в небольшой компании, работающей в b2b-сегменте, главному бухгалтеру предлагают заработную плату до 250 тысяч рублей. На втором месте — переводчик с английского с зарплатой 150—200 тысяч рублей. Специалисту по контекстной рекламе предлагают вакансии до 120 тысяч рублей, PHP-программисту — 110 тысяч рублей. Замыкают пятерку менеджеры с зарплатами от 100 тысяч рублей, передает «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Изменения вносятся в статьи «Неполное рабочее время», «Ненормированный рабочий день» и «Перерыв для отдыха и питания» ТК РФ. Согласно им, уточняется порядок установления неполного рабочего времени и предоставления перерыва для отдыха.

