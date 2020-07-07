Главное к утру: церемонии открытия и закрытия Игр стран СНГ перенесли и критика Магдеева
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 7 июля.
- В Казани в минувшую субботу, 4 июля, скоропостижно скончалась вдова участника Великой Отечественной войны Бибинур Лутфуллина. Бибинур прожила один месяц в новой квартире, которую она получила в жилом районе «Салават купере».
- В Министерстве спорта Татарстана прошло совещание по видеоконференцсвязи с федеральным Минспорта по вопросу организации I Игр стран СНГ в Казани в этом году. Так, церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на территории Аллеи флагов Деревни спортсменов (Деревни Универсиады) в формате уличного театрализованного шоу.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев осудил действия компаний, которые намерены судиться с Роспотребнадзором из-за штрафов, полученных в период пандемии.
- В Казани на Кремлевской набережной 9 июля откроется фотовыставка «Волга от истока до устья с высоты птичьего полета». Посетители выставки смогут увидеть 204 фотографии самых интересных и красивых мест Волги, снятых с высоты птичьего полета.
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