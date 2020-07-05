В Зеленодольске объявили конкурс на должность директора молодежного центра «Порт»
В Зеленодольске объявили конкурс на должность директора молодежного центра «Порт». Об этом сообщается в официальном аккаунте Зеленодольского района в «Инстаграм».
Кандидат должен быть инициативным и ответственным, иметь лидерскую позицию и опыт общественной и проектной деятельности.
Для участия в конкурсе нужно до 15 июля направить в оргкомитет резюме, мотивационное письмо, концепцию молодежного центра «Порт» и согласие на обработку персональных данных.
Все документы необходимо выслать на электронную почту molcentr.rt@tatar.ru.
Итоги конкурса огласят после 27 июля.
Ранее сообщалось, что молодежный центр «Порт» появится на месте зеленодольского филиала КАИ.Общество Татарстан
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