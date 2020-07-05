В Татарстане ожидаются дождь, град и до +32°С
В воскресенье, 5 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, гроза, локально возможен град.
Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, днем локально шквал до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Минимальная температура воздуха ночью опустится до +15..+20˚C. Днем ожидается до +27..+32˚C.Общество Татарстан
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