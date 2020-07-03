Минобороны РФ: у добровольцев, получивших вакцину от COVID-19, нет осложнений

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Добровольцы, которые принимают участие в тестировании вакцины от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо. Нежелательных последствий после введения вакцины у них нет, рассказали в Минобороны РФ.

«Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья не предъявляют. За прошедшие две недели серьезных нежелательных явлений не зарегистрировано», — сказали в ведомстве.

Вторая группа добровольцев получила первый компонент вакцины 23 июня. После этого им по показаниям будет введен второй компонент. Все они также чувствуют себя хорошо, передает ТАСС.

Исследования должны быть завершены в конце июля.

Также сейчас ученые Казанского федерального университета (КФУ) приступили к первому этапу тестирования вакцины от COVID-19 на лабораторных мышах.

