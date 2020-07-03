Главное к утру: Казань получила звание «Город трудовой доблести» и премии Алемасова
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 3 июля.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым 20 российских городов удостоены звания «Город трудовой доблести». В их число попала и Казань. Также новое звание присуждено Уфе, Ижевску, Нижнему Новгороду, Перми, Самаре, Саратову и Ульяновску.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении республиканской госпремии имени В.Е. Алемасова в 2020 году. Ее удостоились три человека.
- Руководитель Следкома по РТ Валерий Липский возбудил дело в отношении главы Семиозерского поселения Высокогорского района Татарстана. Его подозревают в превышении должностных полномочий с отчуждением и вырубкой участка лесного фонда, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.
- Российским вузам дали возможность перенести начало учебного года на более поздние даты. При этом в Минобрнауки РФ рассчитывают, что он, как прежде, стартует 1 сентября.
- Предприятия группы «Татнефть» в июне добыли 1,96 млн тонн нефти, по итогам 6 месяцев добыто 13,26 млн тонн нефти. По сравнению с первой половиной 2019 года объем добычи сократился на 1,57 млн тонн.
- В Казани на озере Шанхай рыбаки заметили мор рыбы. В Минэкологии ситуацию взяли под контроль. Сейчас проводится анализ проб воды.
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