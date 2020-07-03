На Камчатке СКР расследует обстоятельства гибели рыбака

Камчатское управление Следственного комитета расследует обстоятельства гибели 44-летнего рыбака. Он утонул недалеко от поселка Крутоберегово Усть-Камчатского района.

По предварительным данным, на рыбопромысловом участке родовой общины «Кумроч» четверо рыбаков спускали на воду надувную лодку. Как сообщает Следком, лодку перевернуло прибойной волной. Один из рыбаков упал в воду, его отнесло течением и в итоге мужчина утонул.

Рыбака без признаков жизни поднял из воды экипаж другой лодки, находившейся поблизости.

СКР направил тело погибшего на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи намерены оценить, насколько община обеспечила безопасность на лицензионном участке.

В конце мая в Татарстане за один день утонули два человека. Один из них оказался рыбаком из Башкирии. Второй купался в необорудованном месте.