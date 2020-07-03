На Камчатке СКР расследует обстоятельства гибели рыбака
Камчатское управление Следственного комитета расследует обстоятельства гибели 44-летнего рыбака. Он утонул недалеко от поселка Крутоберегово Усть-Камчатского района.
По предварительным данным, на рыбопромысловом участке родовой общины «Кумроч» четверо рыбаков спускали на воду надувную лодку. Как сообщает Следком, лодку перевернуло прибойной волной. Один из рыбаков упал в воду, его отнесло течением и в итоге мужчина утонул.
Рыбака без признаков жизни поднял из воды экипаж другой лодки, находившейся поблизости.
СКР направил тело погибшего на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи намерены оценить, насколько община обеспечила безопасность на лицензионном участке.
В конце мая в Татарстане за один день утонули два человека. Один из них оказался рыбаком из Башкирии. Второй купался в необорудованном месте.Происшествия
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