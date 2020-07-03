Губернатор Сахалина объяснил почему он ведет прямые эфиры без маски

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Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко объяснил, почему он снимается в прямых эфирах без маски. Чиновник не боится заболеть коронавирусом.

«Скажу так: со мной здесь рядом сидят коллеги. Все они в масках. У меня в этой ситуации проблем не будет», — заявил Лимаренко.

Губернатор добавил, что он работает в окружении этих людей каждый день.

«Кроме того, вчера я сдал два анализа, и сегодня утром — еще один», — признался чиновник.

При этом Лимаренко ходит в магазин или другие общественные места в маске.