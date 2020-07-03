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В Татарстане ожидается гроза и до +30°С

05:28, 03.07.2020
В Татарстане ожидается гроза и до +30°С
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 3 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь, днем также прогнозируется гроза.

Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, говорится в сообщения Гидрометцентра РТ.

Днем температура будет колебаться от +25°С до +30°С. В Казани столбики термометров будут колебаться в районе 27—29 градусов Цельсия. В Набережных Челнах прогнозируется от +25°С до +27°С.

Общество Татарстан
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