В Татарстане ожидается гроза и до +30°С

В пятницу, 3 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь, днем также прогнозируется гроза.

Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, говорится в сообщения Гидрометцентра РТ.

Днем температура будет колебаться от +25°С до +30°С. В Казани столбики термометров будут колебаться в районе 27—29 градусов Цельсия. В Набережных Челнах прогнозируется от +25°С до +27°С.