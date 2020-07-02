«Пятерочка» превысила ограничение в 25% по выручке в Лаишевском районе Татарстана

Торговая сеть «Пятерочка» превысила ограничение в 25% по выручке в Лаишевском районе и в 2020 году не сможет открывать там новые магазины. Об этом сегодня сообщил заместитель руководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь в ходе онлайн-встречи бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева с предпринимателями Лаишевского района.

О том, будут ли вводиться ограничения на открытие новых сетевых магазинов от имени ООО «Меша», спросил руководитель отдела экономики исполкома Лаишевского района Валентин Спичков. По его словам, небольшой бизнес не может конкурировать с ними по ценам.

Отвечая на этот вопрос, Андрей Розенталь отметил, что статья 14 Закона о торговле запрещает ретейлерам покупать, арендовать или как-то иначе расширять свои торговые площади, если годом ранее их доля по выручке на продовольственном рынке в муниципальном районе или городе превысила 25%. Показатели за предшествующий год публикуются ежегодно до 1 мая.

Розенталь ответил, что ООО «Агроторг» (владеет сетью «Пятерочка») занимает 30% рынка по выручке.

«Как правило, арендаторы строят объекты коммерческой недвижимости, потом сдают их в аренду тем или иным торговым сетям. Мы постоянно мониторим ситуацию, и если превышение сохранится, мы будем выходить с исками о признании таких сделок недействительными. По крайней мере, до конца 2020 года открываться «Пятерочки» в Лаишевском районе не должны», — сказал представитель УФАС по РТ.

Он подчеркнул, что исполком района также не должен санкционировать открытие новых магазинов сети.