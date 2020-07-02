В Казани прокуратура требует у банка проценты в интересах вкладчицы-пенсионерки

Поддержала 69-летнюю женщину-инвалида по зрению в споре с банком прокуратура Московского района Казани. Претензии у вкладчицы появились после того, как она не обнаружила на своем счете в 1,3 млн рублей половину вложенных средств, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.



Прокуроры выяснили, что срочный вклад на 1 год под 8,2% женщина открыла в октябре 2019-го в отделении одного из банков. Просила положить на счет 1,3 млн рублей, однако позже узнала — сотрудники банка зачислили ровно 650 тысяч, а остальные направили в страховую компанию, застраховав жизнь женщины на 3 года.

Пенсионерка утверждала — сотрудники банка ввели ее в заблуждение и о страховке она не знала. Сотрудники прокуратуры выяснили, что сам договор страховки в банке заключили с нарушениями: не указали выгодоприобретателя в случае наступления страхового случая и не выяснили, не является ли застрахованная инвалидом. Тогда как в условиях оснований для заключения договора страхования было отдельно прописано отсутствие инвалидности.

Таким образом, сотрудниками банка были нарушены права потребителя, полагают проверяющие. После обращения прокуратуры договор инвестиционного страхования жизни был расторгнут, 650 тысяч рублей возвращены на счет пенсионерки. Однако в интересах заявительницы прокуроры направили в суд иск о взыскании с кредитной организации упущенной выгоды от потерянных процентов и компенсации морального вреда. Решение по нему суд еще не принял.