В Татарстане наблюдатели отправили более 10,7 тыс. сообщений с участков голосования

В Татарстане наблюдатели за семь дней голосования по поправкам к Конституции РФ отправили с избирательных участков более 10,7 тыс. сообщений. Многие из них не подтвердились, рассказал председатель исполнительного комитета татарстанского отделения «Ассоциации юристов России» Тимур Какохо.

В онлайн-режиме все семь дней работал ситуационный центр общественных наблюдателей, который мониторил обстановку на избирательных участках по всей республике.



«Говоря о цифрах, на сегодняшний день к нам поступило более 10 700 сообщений от наших наблюдателей, среди которых — 886 это видеофайлы, 5 747 фото, 3 471 обращении в письменном виде. По итогу работы на ресурсах независимого общественного мониторинга в социальных сетях было опубликовано порядка 600 сообщений», — рассказал Какохо.

Он отметил, что каждое поступившее сообщение юристы рассматривали с юридической точки зрения — место, время, событие и его участники.

