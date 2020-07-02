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Казанский Кремль ответил на вопрос по поводу экспериментов с антителами на коронавирус

11:50, 02.07.2020
Казанский Кремль ответил на вопрос по поводу экспериментов с антителами на коронавирус
Фото: «Реальное время»

Спикер казанского Кремля Лилия Галимова ответила на вопрос по поводу экспериментов с антителами на коронавирус. Она сообщила, что нет задачи подводить его итоги в Татарстане.

«Мы в числе нескольких субъектов, которые в этом эксперименте участвуют. С 1 по 10 июля эта процедура будет проходить, а потом все данные по итогам взятых анализов будут направлены в НИИ Санкт-Петербурга, и там будут делать окончательные выводы по итогам эксперимента», — дала комментарий Галимова.

В республиканском исследовании приняли участие 2 870 человек из 16 муниципалитетов.

Напомним, что Татарстан также вошел в число регионов для изучения популяционного иммунитета. Всего в пилотный проект вошли 22 региона. В республиканском исследовании приняли участие 2 870 человек из 16 муниципалитетов.

Вчера заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что сбор крови участников пилотного тестирования на антитела состоялся.

Общество Татарстан
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