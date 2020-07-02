В ЦИК Татарстана не поступило ни одного сообщения об очередях или скоплениях на избирательных участках

Глава Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев заявил, что за весь период голосования по поправкам в Конституцию РФ В ЦИК не поступало ни одного сообщения об очередях или скоплениях людей на участках.



«Те предписания Роспотребнадзора, которые мы старались выполнять, — все сработало. Абсолютно все сработало!» — заметил он.

По словам Кондратьева, самое активное голосование на участках в Татарстане шло утром и до обеда. «Это традиционно: голосование у нас в Татарстане с утра и до обеда активнее», — сказал председатель ЦИК РТ.

«Мы думали, что 1 июля будет больше людей. Но и выходные сделали свое дело, не было повышенного скопления», — отметил Кондратьев.