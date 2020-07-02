В казанском Кремле прокомментировали организацию голосования по поправкам в Конституцию

Фото: «Реальное время»

В казанском Кремле прокомментировали проведение голосования по поправкам в Конституцию. Пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова отметила, что все было организовано традиционно, но с учетом строгих требований Роспотребнадзора РТ.

«Это, конечно, колоссальная работа, за что большое спасибо всем организаторам этого процесса, — обезопасить жителей республики от рисков для здоровья в нынешних сложившихся условиях санитарно-эпидемиологической ситуации и провести эту процедуру открыто и удобно для граждан. Были разные форматы, в том числе в автобусах, которые многие субъекты РФ взяли на вооружение. Были созданы дополнительные инструменты для удобства жителей. Вы знаете, была сформирована такая программа, чат-бот, которая позволяет определить ближайший участок и прийти проголосовать», — рассказала Лилия Галимова.

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