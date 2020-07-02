Коллекционер из Казани собирает бюллетени 36 лет

Фото: кадр видео ТНВ

Казанец Абдулла Дубин увлекается коллекционированием избирательных бюллетеней. В его коллекции уже 80 бланков с выборов различного уровня.

Хобби зародилось в в 1984 году на голосовании Верховного Совета СССР. Тогда Абдулла Дубин не смог делать выбор и не опустил бюллетень в урну. Потом он «вошел во вкус» и стал их покупать по всей России.

Как рассказывает Абдулла Дубин, в 90-е бюллетени продавались всего за 100 рублей. Сейчас в его собрании более 80 бланков.

Самым ценным экспонатом он считает раритетный документ по голосованию за принятие Конституции РФ. 12 декабря 1993 года голосовало 58 миллионов граждан, из которых 366 тысяч — жители Татарстана, передает ТНВ.

Бланк с голосования 2020 года также пополнил его коллекцию.



Напомним, что вчера прошел общероссийский день голосования поп оправкам в Конституцию РФ.