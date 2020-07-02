Синоптики предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре

В четверг, 2 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Метеорологи прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозой.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха достигнет 21—26 градусов тепла. В Казани она будет колебаться от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах дневные температуры ожидаются на уровне 21—23 градусов тепла.