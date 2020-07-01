В Казани на Оренбургском тракте выстроилась очередь на оформление авто
В Казани на ул. Оренбургский тракт к отделению ГИБДД при «КАН Авто» на регистрацию авто выстроилась очередь. Фото с места опубликовали в соцсетях.
Как рассказал «Реальному времени» очевидец, в очереди стоят люди, которые купили автомобиль и хотят поставить его на учет или произвести другие регистрационные действия.
Сейчас в городе закрыты практически все отделы ГИБДД, записаться на прием можно только через «Госуслуги». А на портале госуслуг запись доступна только на середину июля. Тут принимают по «живой» очереди и есть шанс получить номера.
21 июня большую очередь заметили в отделение ГИБДД на Сибирском тракте.ОбществоАвто Татарстан
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