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В Казани на Оренбургском тракте выстроилась очередь на оформление авто

14:01, 01.07.2020
В Казани на Оренбургском тракте выстроилась очередь на оформление авто
Фото: vk.com

В Казани на ул. Оренбургский тракт к отделению ГИБДД при «КАН Авто» на регистрацию авто выстроилась очередь. Фото с места опубликовали в соцсетях.

Как рассказал «Реальному времени» очевидец, в очереди стоят люди, которые купили автомобиль и хотят поставить его на учет или произвести другие регистрационные действия.

Сейчас в городе закрыты практически все отделы ГИБДД, записаться на прием можно только через «Госуслуги». А на портале госуслуг запись доступна только на середину июля. Тут принимают по «живой» очереди и есть шанс получить номера.

21 июня большую очередь заметили в отделение ГИБДД на Сибирском тракте.

ОбществоАвто Татарстан
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