В Казани на Оренбургском тракте выстроилась очередь на оформление авто

В Казани на ул. Оренбургский тракт к отделению ГИБДД при «КАН Авто» на регистрацию авто выстроилась очередь. Фото с места опубликовали в соцсетях.

Как рассказал «Реальному времени» очевидец, в очереди стоят люди, которые купили автомобиль и хотят поставить его на учет или произвести другие регистрационные действия.

Сейчас в городе закрыты практически все отделы ГИБДД, записаться на прием можно только через «Госуслуги». А на портале госуслуг запись доступна только на середину июля. Тут принимают по «живой» очереди и есть шанс получить номера.

21 июня большую очередь заметили в отделение ГИБДД на Сибирском тракте.