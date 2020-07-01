Дмитрий Жуйков занял пост замминистра юстиции России

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Жуйкова заместителем министра юстиции России. Указ о назначении опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Известно, что Жуйков с 2004 по 2018 год работал начальником Управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. С 2018 по 2020 год он был директором правительственного департамента обеспечения законопроектной деятельности.

Ранее Путин назначил выходца из Нижнекамска Евгения Курмаева прокурором Калмыкии.