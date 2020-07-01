Самый большой участок для голосования открыт в Набережных Челнах

Фото: Реальное время

Самым большим избирательным участком в Татарстане стал участок, расположенный в школе №60 Набережных Челнов. В нем располагаются сразу пять избирательных комиссий.

К участку прикреплен 21 жилой дом. Сегодня там проголосуют 2,5 тысячи участников голосования.

С 8 утра проголосовать пришли 100 человек, передают «Челнинские известия».

Напомним, что «Реальное время» следит за важнейшими событиями последнего дня всероссийского голосования.

