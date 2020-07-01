Явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 55,22%

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

По России средняя явка на голосовании по поправкам в конституцию за 6 дней составила 55,22%. Сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя ЦИК Эллу Памфилову.

В Татарстане к вечеру 30 июня проголосовало 2 056 727 избирателей. Явка избирателей накануне основного дня голосования составила 69,85%.



Сегодня, 1 июля, завершается всероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны. «Реальное время» ведет прямую трансляцию.

