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Минниханов поручил установить в Татарстане бюст участника обороны Брестской крепости

08:55, 01.07.2020
Минниханов поручил установить в Татарстане бюст участника обороны Брестской крепости
Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение установить бюст Петра Гаврилова на родине. Об этом сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Бюст участника обороны Брестской крепости в 1941 году, Героя Советского Союза Петра Гаврилова установят в одном из районов Татарстана.

Пока точное место не сообщается.

Ранее в Казани установили бюст Героя России Алексея Козина.

Общество Татарстан
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