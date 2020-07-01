Минниханов поручил установить в Татарстане бюст участника обороны Брестской крепости
Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение установить бюст Петра Гаврилова на родине. Об этом сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.
Бюст участника обороны Брестской крепости в 1941 году, Героя Советского Союза Петра Гаврилова установят в одном из районов Татарстана.
Пока точное место не сообщается.
Ранее в Казани установили бюст Героя России Алексея Козина.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым