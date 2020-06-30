Итоги дня: концепция развития центра Казани, массовые отписки от Загитовой и отказ в референдуме о строительстве ЗТО
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 30 июня:
- К осени президенту Татарстана Рустаму Минниханову покажут концепцию развития исторического центра Казани. Руководит проектной группой архитектор Олег Маклаков. Основной упор специалисты сделали на требования к застройке центра Казани — высотные здания по проекту можно будет строить только на периферийных территориях. Также предлагается соединить акватории Казанки, Булака и Волги в единую систему. Вместе они образуют два садовых кольца.
- Вахитовский районный суд Казани вернул уголовное дело Рушании Бильгильдеевой в прокуратуру. Суд посчитал, что все эпизоды инкриминируемых Бильгильдеевой преступлений по коттеджным поселкам нужно объединить в одно дело и предъявить ей новое обвинение в мошенничестве.
- ЦИК Татарстана отклонил ходатайство инициативной группы по референдуму о месте строительства завода по термическому обезвреживанию отходов (ЗТО).
- Турпоток в Татарстане восстановился примерно на треть, сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
- С 1 июля в Татарстане на 4% вырастет стоимость жилищно-коммунальных услуг.
- Квартиры в новостройках Казани подорожали на 8,5%. Квадратный метр в среднем стоит 79 711 рублей.
- Еще семь организаций из Татарстана вошли в список системообразующих предприятий. Это ООО «Форд Солерс Елабуга», ООО «УК «ТрансТехСервис», К(П)ФУ, КНИТУ-КХТИ, ЗАО «Агротехмашстройсервис», АО «Татхимфарпрепараты» и АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова».
- Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призвала своих подписчиков в «Инстаграме» сходить на голосование по поправкам в Конституцию РФ. В ответ пользователи стали массово отписываться от нее.
- В Татарстане жена подозреваемого в насилии над полуторагодовалой дочерью просила его не вызывать скорую, чтобы его не осудили. Главный редактор RT Маргарита Симоньян попросила коллектив издания не бросать «эту дикую историю».
- В Набережных Челнах владелец Maserati Quattroporte взыскал с исполкома города 527,8 тыс. рублей ущерба после наезда на яму.
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