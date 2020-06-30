Энергетики ТГК-16 обеспечивают надежное электроснабжение избирательных участков

Компания «ТГК-16» обеспечивает надежное и бесперебойное электроснабжение избирательных участков в Казани и Нижнекамске. На станциях выполнены все запланированные организационно-технические мероприятия, с персоналом отработаны действия по ликвидации возможных аварийных и внештатных ситуаций, на ТЭЦ обеспечен необходимый запас резервного топлива.

Сотрудники энергокомпании обеспечивают работу избирательных участков, закрепленных за филиалами. Во время проведения процесса голосования соблюдаются все меры предосторожности: обработка рук дезинфицирующим раствором, измерение температуры, выдача одноразовых масок и перчаток, индивидуальных шариковых ручек для заполнения бюллетеня. Все члены участковых избирательных комиссий работают в защитных масках, чтобы максимально защитить себя и голосующих.

Работники ТГК-16 проинформированы об Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года.

— Голосование по внесению изменений в Основной закон страны является важным для России, Татарстана, всего нашего народа. Оставаться в стороне невозможно, — подчеркнул генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.