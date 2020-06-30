Жители Чистополя задержали подозреваемого в педофилии — видео

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Чистополе местные жители задержали подозреваемого в нападении на 7-летнюю девочку. В Сети появилось видео, как мужчину удерживают на земле, пока не приедет полиция.

Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По данным татарстанского управления Следкома, накануне вечером в Чистополе, на улице 40 лет Победы 42-летний местный житель совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Как отмечают в СКР, подозреваемый состоит на учете у психиатра. Следователь потребует у суда ареста мужчины.