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Жители Чистополя задержали подозреваемого в педофилии — видео

02:34, 30.06.2020
Жители Чистополя задержали подозреваемого в педофилии — видео
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Чистополе местные жители задержали подозреваемого в нападении на 7-летнюю девочку. В Сети появилось видео, как мужчину удерживают на земле, пока не приедет полиция.

Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По данным татарстанского управления Следкома, накануне вечером в Чистополе, на улице 40 лет Победы 42-летний местный житель совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Как отмечают в СКР, подозреваемый состоит на учете у психиатра. Следователь потребует у суда ареста мужчины.

Происшествия Татарстан
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