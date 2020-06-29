Новости общества

19:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Итоги дня: Минниханов официально выдвинулся в президенты Татарстана, рекордная цена бензина и открытие кинотеатров

19:00, 29.06.2020
Итоги дня: Минниханов официально выдвинулся в президенты Татарстана, рекордная цена бензина и открытие кинотеатров

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 29 июня.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подал документы в ЦИК РТ. После проверки он официально станет кандидатом и сможет принять участие в новых выборах президента республики, которые назначены на сентябрь.

Биржевая цена бензина марки Аи-95 достигла очередного исторического максимума. Побит рекорд десятидневной давности, стоимость топлива составила 58,174 тысячи рублей за тонну.

В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Татарстане откроют кинотеатры. Точной даты пока нет, власти республики сообщают, что это будет возможно только на третьем этапе послабления режима.

Мэр Казани предупредил об опасности второй волны коронавируса и призвал горожан не забывать о средствах защиты.

Сергей Лавров рассказал, сколько россиян еще остаются за рубежом. По данным министра иностранных дел, речь идет о 20 тысячах граждан РФ.

В 2022 году в Казани пройдут Специальные Олимпийские игры.

Казань вышла на первое место среди городов ПФО по численности населения. Росстат сообщает, что на 1 января 2020 года в столице Татарстана проживали 1 млн 257 тысяч человек.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем