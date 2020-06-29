Итоги дня: Минниханов официально выдвинулся в президенты Татарстана, рекордная цена бензина и открытие кинотеатров

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 29 июня.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подал документы в ЦИК РТ. После проверки он официально станет кандидатом и сможет принять участие в новых выборах президента республики, которые назначены на сентябрь.



Биржевая цена бензина марки Аи-95 достигла очередного исторического максимума. Побит рекорд десятидневной давности, стоимость топлива составила 58,174 тысячи рублей за тонну.



В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Татарстане откроют кинотеатры. Точной даты пока нет, власти республики сообщают, что это будет возможно только на третьем этапе послабления режима.



Мэр Казани предупредил об опасности второй волны коронавируса и призвал горожан не забывать о средствах защиты.



Сергей Лавров рассказал, сколько россиян еще остаются за рубежом. По данным министра иностранных дел, речь идет о 20 тысячах граждан РФ.

В 2022 году в Казани пройдут Специальные Олимпийские игры.



Казань вышла на первое место среди городов ПФО по численности населения. Росстат сообщает, что на 1 января 2020 года в столице Татарстана проживали 1 млн 257 тысяч человек.

