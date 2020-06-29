В Татарстане осужденный от женского имени просил 9-летнюю девочку скинуть интимные фото

В Татарстане 32-летний осужденный в соцсети от женского имени просил школьницу прислать интим-фото. Он обвиняется в иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

По версии следствия, в октябре прошлого года 32-летний осужденный, отбывающий наказание в ИК №19, с помощью мобильного зарегистрировался в соцсети, где познакомился с 9-летней девочкой. При этом мужчина представился ребенку девушкой по имени Карина. Во время переписки злоумышленник попросил школьницу прислать ему «обнаженные» фотографии.



Свою вину он не признал. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.



В Набережных Челнах в марте следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. По версии следствия, днем 1 января этого года 14-летняя школьница приехала к своим друзьям отмечать Новый год. Во время празднования 23-летний парень, будучи пьяным, позвал ее к себе в гости. Он жил в том же доме, где была вечеринка. В квартире молодой человек надругался над школьницей.

