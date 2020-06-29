Сотрудники ГИБДД Татарстана пресекли более 20 фактов дачи взятки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С начала года сотрудники Госавтоинспекции МВД по Татарстану пресекли 22 факта дачи взятки.

Пресс-служба ведомства привела два примера, которые произошли еще зимой. Так, 3 января на 127 км автодороги Казань-Оренбург сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого был пьяным. Он предложил взятку в 500 рублей за непринятие в отношении него наказания. В итоге суд оштрафовал нарушителя на 25 тыс. рублей.

25 февраля в Чистопольском районе нетрезвый водитель автомобиля «Шевроле Нива» во избежание ответственности пытался дать инспектору ДПС 2 тыс. рублей, за что был задержан. Суд отправил его на исправительные работы сроком на 6 месяцев и удержал 15% из зарплаты в пользу государства.

В мае сообщалось, что в Татарстане 80% водителей не дают взятки или подкупали инспектора ГИБДД «очень давно».