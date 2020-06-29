Прокуратура Челнов проверит безопасность детской площадки в поселке ЗЯБ

Фото: Реальное время

Прокуратура Набережных Челнов проверит жалобу о небезопасной детской площадке в жилом комплексе Зяб. Информация о проверке опубликована на официальной странице ведомства в соцсети.

Жительница Набережных Челнов опубликовала в соцсети фотографию поврежденного ограждения детской площадки с подписью «Ждем очередное ЧП?». По ее словам, вся детская площадка находится в аварийном состоянии.

«По фото видно, что площадка не соответствует нормам безопасности. Ее состояние можно назвать аварийным. Прошу обратить внимание, это одна из самых больших территорий. Прошу отремонтировать ограждение спортивной площадки и установить безопасное резиновое покрытие», — пишет автор (стиль сохранен)

О результатах проверки ведомство сообщит дополнительно.

Ранее прокуратура начала проверку по факту разлива и возгорания дизельного топлива на АЗС в Набережных Челнах.

