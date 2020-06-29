Сегодня в Казани воздух прогреется до 20 градусов
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь.
Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана на 29 июня температура воздуха ночью будет опускаться до 5-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15 -20 градусов тепла. Ветер северо-западный, северный умеренный.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев на следующей неделе. В первой половине недели холодная погода сохранится. Отмечается, что температурный фон будет ниже нормы на 5-6 градусов.
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