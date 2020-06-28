В Татарстане выявлен 41 заболевший коронавирусом

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За последние сутки в Татарстане выявлен 41 заболевший коронавирусом. Такие данные предоставил федеральный оперштаб.

На 28 июня в Татарстане зарегистрировано 4 472 случая COVID-19.

В России выявлен 6 791 новый случай коронавируса, выздоровели 5 735 человек. Число зараженных выросло до 634 437, а выздоровевших — до 399 087 человек.

Зафиксированы 104 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 9 073 человека.

Отметим, что сегодня число зараженных по всему миру перевалило за 10 млн человек. Всего от коронавируса скончались более полумиллиона людей.