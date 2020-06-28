В Татарстане выявлен 41 заболевший коронавирусом
За последние сутки в Татарстане выявлен 41 заболевший коронавирусом. Такие данные предоставил федеральный оперштаб.
На 28 июня в Татарстане зарегистрировано 4 472 случая COVID-19.
В России выявлен 6 791 новый случай коронавируса, выздоровели 5 735 человек. Число зараженных выросло до 634 437, а выздоровевших — до 399 087 человек.
Зафиксированы 104 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 9 073 человека.
Отметим, что сегодня число зараженных по всему миру перевалило за 10 млн человек. Всего от коронавируса скончались более полумиллиона людей.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым