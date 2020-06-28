Экс-капитан «Рубина» сделал дубль в Польше

Бывший капитан «Рубина», ныне полузащитник «Заглембе» Евгений Башкиров отличился двумя голами в матче чемпионата Польши против «Короны» (2:1).

Футболист реализовал два своих дальних удара. Вначале Башкиров на 21-й минуте вывел свою команду вперед, а в середине второго тайма принес победу «Заглембе».

Также россиянин стал лидером по пробегу в матче среди обеих команд, пробежав более 12 километров за игру.

Напомним, Башкиров выступал за «Рубин» в течение двух сезонов. В составе казанцев 28-летний полузащитник провел 25 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. В феврале нынешнего года Башкиров перешел в польский «Заглембе».

Ранее стало известно о намерении российского футболиста проехать на велосипеде из польского города Любина до Санкт-Петербурга более 1 500 километров.

