В Минтруда Татарстана рассказали о дополнительных выходных в июле

Минтруда Татарстана рассказало, когда у жителей республики будут дополнительные выходные в июле.

Так, в соответствии с указом президента РФ 1 июля официально считается нерабочим днем, поскольку в этот день проводится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Также татарстанцы будут отдыхать 31 июля, этот день объявлен в республике началом проведения праздника Курбан-байрам.

В пресс-службе Минтруда также уточнили, что продолжительность рабочего дня, предшествующего праздничному выходному, сокращается на один час.

Так, в июле при пятидневной рабочей неделе 1 и 31 июля являются днями отдыха. Отмечается, что продолжительность рабочего дня 30 июня не сокращается, поскольку этот день не является предпраздничным. А 30 июля татарстанцы будут работать на час меньше.