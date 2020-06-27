В Минтруда Татарстана рассказали о дополнительных выходных в июле
Минтруда Татарстана рассказало, когда у жителей республики будут дополнительные выходные в июле.
Так, в соответствии с указом президента РФ 1 июля официально считается нерабочим днем, поскольку в этот день проводится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Также татарстанцы будут отдыхать 31 июля, этот день объявлен в республике началом проведения праздника Курбан-байрам.
В пресс-службе Минтруда также уточнили, что продолжительность рабочего дня, предшествующего праздничному выходному, сокращается на один час.
Так, в июле при пятидневной рабочей неделе 1 и 31 июля являются днями отдыха. Отмечается, что продолжительность рабочего дня 30 июня не сокращается, поскольку этот день не является предпраздничным. А 30 июля татарстанцы будут работать на час меньше.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым