Татарстан оказался в списке регионов с самой дешевой «лекарственной» корзиной

Татарстан вошел в список регионов с наиболее доступными по цене лекарствами, говорится в исследовании DSM Group.

Аналитики представили изменение индекса лекарственной корзины. Согласно ему, в марте — апреле нынешнего года стоимость «корзины» из 20 ходовых препаратов резко возросла: в марте ее цена увеличилась на 115 рублей, а в апреле еще на 193 рубля. В результате ее стоимость составила 4 650 рублей, это на 7% выше прошлогоднего уровня.

В Татарстане стоимость лекарственной корзины составляет 4 430 рублей, что является одним из самых низких показателей среди российских регионов. Также дешевые лекарства продаются в Астраханской области (4 436 рублей), Чувашии и Самарской области (4 424 рубля), а также в Ульяновской области (4 348 рублей).

Самые «высокие» лекарственные корзины в Чукотском АО (5 436 рублей), Камчатском крае (5 315 рублей), Магаданской и Сахалинской областях (5 036 и 5 013 рублей соответственно) и в Карелии (4 951 рубль), передает «Российская газета».