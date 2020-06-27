Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и сильный ветер

В субботу, 27 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Утром и днем возможны кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах гроза, днем локально град.

Ветер западный умеренный до сильного, местами порывами до 15—20 м/с, днем локально шквалистые усиления до 24 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Максимальная температура воздуха днем +21—26˚C. В Казани термометры покажут от +23°С до +25°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +21°С до +24°С.

