Итоги дня: страшное ДТП возле Кощаково, новая смерть от COVID-19 в Татарстане, чат-бот от ЦИК РТ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 июня:
- Сегодня, примерно в 11.30, на 20-м км автодороги Казань — Шемордан в Пестречинском районе, неподалеку от Кощаково, произошла страшная авария. Водитель КАМАЗа с прицепом, по предварительным данным, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хендэ Соната». Погибли трое мужчин — водители обеих машин и пассажир легковушки.
- В Татарстане подтвердился 15-й случай смерти от коронавируса. От COVID-19 скончался 50-летний житель Муслюмовского района республики. Его госпитализировали 6 июня в Набережно-Челнинскую инфекционную больницу с тяжелым течением двусторонней пневмонии и артериальной гипертензией. В дальнейшем его состояние только ухудшалось.
- Сегодня в Кирове президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Кировской области Игорь Васильев подписали соглашение о межрегиональном сотрудничестве. Стороны подписали соглашение между правительством Татарстана и правительством Кировской области о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.
- Информация о планах закрыть некоторые города Татарстана на карантин из-за распространения коронавируса не соответствует действительности. Об этом на брифинге с журналистами заявила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. Она подчеркнула, что все официальные данные предоставляет оперативный штаб республики по борьбе с COVID-19. Галимова подчеркнула, что никаких планов по закрытию на карантин городов в республике нет — ситуация находится под контролем.
- Казанский Кремль еще не принял решение о переходе на второй этап снятия ограничений по коронавирусу. По словам руководителя пресс-службы президента РТ, все решения принимаются исходя из ситуации и никаких прогнозов или планов нет. Следующий этап снятия ограничений, как и следующее постановление, выйдет, когда будет принято соответствующее решение.
- Центризбирком Татарстана запустил чат-бот «Мой избирательный участок». Он помогает найти свой участок для голосования через мессенджер Telegram. Это первый подобный сервис в России, работает он только на территории Татарстана. «Реальное время» подробно рассказало, как пользоваться новым ботом.
- Глава Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев заявил, что вчера на голосование по поправкам в Конституцию России в республике пришли 357 599 человек. Корреспондент интернет-газеты посмотрел, как в Казани проходит второй день голосования.
- МЧС по РТ объявило штормовое предупреждение в республике. На Татарстан надвигаются грозы, ветер и град. Спасатели призывают к осторожности и внимательности. В непогоду лучше не оставаться на улице, а если планируется поездка, по возможности стоит перенести ее.
- Только 400 из 17054 выпускников этого года отказались от сдачи ЕГЭ и ГВЭ (государственного выпускного экзамена), рассказал заместитель премьер-министра, министр образования республики Рафис Бурганов.
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