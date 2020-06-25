Главное к утру: пожар в Царево, прибытие первого теплохода и прогноз ВОЗ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 25 июня.
- В поселке Царево под Казанью вспыхнул частный дом. Видео и фотографии происшествия появились в соцсетях. На опубликованных кадрах видно, как строение сгорает дотла. Автор видео опасается, что огонь может перекинуться на соседний дом.
- В Елабуге осиротевшего детеныша выдры пристроили к слепой кошке по кличке Мира. Соцсети умиляются тому, с какой нежностью относится к сиротке «новая мама».
- В Елабугу прибыл первый после снятия ограничений теплоход. Пассажиры прибыли на теплоходе «Алексей Толстой».
- ВОЗ сообщила, что на следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит 10 миллионов человек.
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